найдите площадь равнобедренног прямоугольного с гипотенузой 14см
Геометрия
найдите площадь равнобедренног прямоугольного с гипотенузой 14см
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