от москвы до можайска 100 км, одновременно навтречу друг другу выехали Паша и Сережа.Паша со скооростью 60км/ч, а Серёжа со скоростью 40км/ч. На каком расстояние от Москвы они встретятся?

Гость: Гость:

на растоянии 60 км если из москвы выехал Паша и 40 км если Серёжа. ренешие... растояние 100км скорость паши 60км, сережи - 40км за час они проедут 100 км в сумме допустим из масквы выехал паша... 1)находим через скоко они встретятся по времени 100/(60+40)=1 час или 100=s1*t1+s2*t2(s-скорость и t-время 1-го и 2-го соответственно) выражаем и получаем что t1=t2=1 2)находим теперь срастояние 100-s2*t2=100-40*1=60км ответ 60 км что типо такого))