довжина прямокутника 8 см, а ширина становить четверту частину довжини. побудуй такий прямокутник у зошиті і знайди його периметр.
Математика
довжина прямокутника 8 см, а ширина становить четверту частину довжини. побудуй такий прямокутник у зошиті і знайди його периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в = 8 см, а =1/4 в = 8/4 =2 см Р = 2(а + в) = 2(2 + 8)= 2 * 10 = 20 см
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