довжина прямокутника 8 см, а ширина становить четверту частину довжини. побудуй такий прямокутник у зошиті і знайди його периметр.

Математика
довжина прямокутника 8 см, а ширина становить четверту частину довжини. побудуй такий прямокутник у зошиті і знайди його периметр.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в = 8 см, а =1/4 в = 8/4 =2 см Р = 2(а + в) = 2(2 + 8)= 2 * 10 = 20 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
квадратный корень 245
Ответить
Физика
в сосуде имеется 2 моль кислорода.определить массу кислорода и число молекул
Ответить
Геометрия
найдите площадь равнобедренног прямоугольного с гипотенузой 14см
Ответить
Алгебра
В арифметической прогрессии разность пятого и третьего членов равна 6, их сумма равна 20, а n-й член равен 13. Найдите n.
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему как я провел зимние каникулы ученик 4 класса
Ответить