из 5 кг муки испекли 16 булок хлеба.сколько нужно муки чтобы испечь 63 такие булки?

Математика

из 5 кг муки испекли 16 булок хлеба.сколько нужно муки чтобы испечь 63 такие булки?

Автор: Гость