из 5 кг муки испекли 16 булок хлеба.сколько нужно муки чтобы испечь 63 такие булки?
Математика
из 5 кг муки испекли 16 булок хлеба.сколько нужно муки чтобы испечь 63 такие булки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 кг=5000гр 5000/16=312,5 гр 312,5*63= 19687,5гр или 19 кг 687гр 50 мильгр
Гость:
5 кг = 5000гр 5000:16=312,5 гр 312,5*63= 19687,5гр или 19 кг 687гр 50 мильгр
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