С каким периодом должна вращаться карусель радиусом 6,4м,для того чтобы центростремительное ускорение человека было равно 10м\с"

Физика
С каким периодом должна вращаться карусель радиусом 6,4м,для того чтобы центростремительное ускорение человека было равно 10м\с"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
центростремительное ускорение равно a=v^2/r, отсюда находим скорость v=sqrt(a*r)=8 м/с. По формуле v=2pi*r/T, выражаем период T=2pi*r/v=5 cекунд
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