С каким периодом должна вращаться карусель радиусом 6,4м,для того чтобы центростремительное ускорение человека было равно 10м\с"

Физика

С каким периодом должна вращаться карусель радиусом 6,4м,для того чтобы центростремительное ускорение человека было равно 10м\с"

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