Покупатель рассматривает 2 товара как совершенные заменители в пропорции 1:1. Определите какой набор товаров он приобретет если сумма денег, выделенная на эти товары составляет 30 рублей, цена товара Х=5 руб, Цена товара У=6 руб

Технология

Покупатель рассматривает 2 товара как совершенные заменители в пропорции 1:1. Определите какой набор товаров он приобретет если сумма денег, выделенная на эти товары составляет 30 рублей, цена товара Х=5 руб, Цена товара У=6 руб

Автор: Гость