Покупатель рассматривает 2 товара как совершенные заменители в пропорции 1:1. Определите какой набор товаров он приобретет если сумма денег, выделенная на эти товары составляет 30 рублей, цена товара Х=5 руб, Цена товара У=6 руб
Технология
Покупатель рассматривает 2 товара как совершенные заменители в пропорции 1:1. Определите какой набор товаров он приобретет если сумма денег, выделенная на эти товары составляет 30 рублей, цена товара Х=5 руб, Цена товара У=6 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в данном случае есть 2 варианта купить товар x 30/5=6 или товар y 30/6=5
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