Сколько шестизначных чисел, все цифры которых имеют одинаковую четность?
Математика
Сколько шестизначных чисел, все цифры которых имеют одинаковую четность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем все числа A₆¹⁰=6¹⁰ нечетных у нас половина , значит 6¹⁰/2=3¹⁰=59049 ответ 59049
Гость:
Первое шестизначное число равно 100000, а последнее 999999. Всего шестизначных чисел 999999-100000+1=900000. четные числа образуют арифметическую прогрессию с разностью равной 2. Первое четное шестизначное число равно 100000, последнее 999998 Всего четных шестизначных чисел (999998-10000)/2+1=450000 Нечетных шестизначных чисел 900000-450000=450000
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