Возьми красный или зеленый карандаш и нарисуй одну фигуру: или круг, или квадрат, или треугольник. Сколько различных рисунков ты можешь сделать? проверь себя с помощью рисунка
Математика
Возьми красный или зеленый карандаш и нарисуй одну фигуру: или круг, или квадрат, или треугольник. Сколько различных рисунков ты можешь сделать? проверь себя с помощью рисунка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
круг: солнце, мяч, лицо, мороженое,кольцо, серёжка(круглая),часы, луна, тарелка, стакан (вид сверху)). квадрат: домик, книжка, телевизор, окно, столик, монитор(комп.), фоторамка, коробка, папка, сумка. треугольник: платье, острый конец стрелочки, ну и всякое такое(я на самом деле другого не знаю)
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