Возьми красный или зеленый карандаш и нарисуй одну фигуру: или круг, или квадрат, или треугольник. Сколько различных рисунков ты можешь сделать? проверь себя с помощью рисунка

Математика

Возьми красный или зеленый карандаш и нарисуй одну фигуру: или круг, или квадрат, или треугольник. Сколько различных рисунков ты можешь сделать? проверь себя с помощью рисунка

Автор: Гость