Турист проехал на автомобиле 4/9 всего намеченного пути. Какова длина намеченного пути, если на автомобиле турист проехал 200 км?

Математика

Турист проехал на автомобиле 4/9 всего намеченного пути. Какова длина намеченного пути, если на автомобиле турист проехал 200 км?

Автор: Гость