Турист проехал на автомобиле 4/9 всего намеченного пути. Какова длина намеченного пути, если на автомобиле турист проехал 200 км?
Математика
Турист проехал на автомобиле 4/9 всего намеченного пути. Какова длина намеченного пути, если на автомобиле турист проехал 200 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/9 это 200 200/4*9=450
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