В одной лодке 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 деыочки , а во вторую ещё 3 мальчика?

Математика

В одной лодке 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 деыочки , а во вторую ещё 3 мальчика?

Автор: Гость