В одной лодке 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 деыочки , а во вторую ещё 3 мальчика?
Математика
В одной лодке 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 деыочки , а во вторую ещё 3 мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детей конечно будет поровну ведь в 1 лодке было 6 детей и во 2 было 6 детей и ещё добавили поровну.
Гость:
1й лодке 2+4=6 во 2й лодке 4+2=6 если добавить по 3 ребенка получим 6+3=9 и 6+3=9 9=9 получается поровну
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