Запиши формулу, описываюшую зависимость между величинами. Построй таблицу и график это зависимости. Реши по графику денную задачу : Турист идёт со скоростью 4 км/ ч . Какое расстояние пройдёт турист за 1.5 ч

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S= v*t это общий вид формулы, для вашей задачи S=4t, за 1,5ч турист пройдет 4*1,5=6км. Таблица строится берете любое время например 1; 1,5; 2; 3 и т.д. находите путь. График строится как прямая за ось х берете время, ось у это путь.