сочинение зачем нужна морфология

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Морфоло́гия (от греч. μορφή «форма» и λογία «наука») — раздел лингвистики, основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части (морфемы). В задачи морфологии входит, таким образом, определение слова как особого языкового объекта и описание его внутренней структуры. Морфология - наука о частях речи. Изучая эти части речи. мы знакомимся с родом , числом, падежом именных частей речи и местоимения; временем, числом, спряжением,наклонением глаголов, Неизменяемых частях речи: наречием, деепричастием. А служебные, на то они и служебные: помогают соединять слова в предложении и само предложение: предлог; служит в помощь для перечисления, противопоставления и разделения слов, словосочетаний и предложений - союз; помогает эмоционально выразить предложение... частицы... Всё подчинено грамматике и синтаксису построения слов, словосочетаний и предложений. Морфология помогает научиться правильно говорить, не допускать грамматических ошибок при образовании форм слов. Изучение морфологии повышает речевую культуру. Морфология тесно связана с орфографией.