сочинение зачем нужна морфология
Русский язык
сочинение зачем нужна морфология
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфоло́гия (от греч. μορφή «форма» и λογία «наука») — раздел лингвистики, основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части (морфемы). В задачи морфологии входит, таким образом, определение слова как особого языкового объекта и описание его внутренней структуры. Морфология - наука о частях речи. Изучая эти части речи. мы знакомимся с родом , числом, падежом именных частей речи и местоимения; временем, числом, спряжением,наклонением глаголов, Неизменяемых частях речи: наречием, деепричастием. А служебные, на то они и служебные: помогают соединять слова в предложении и само предложение: предлог; служит в помощь для перечисления, противопоставления и разделения слов, словосочетаний и предложений - союз; помогает эмоционально выразить предложение... частицы... Всё подчинено грамматике и синтаксису построения слов, словосочетаний и предложений. Морфология помогает научиться правильно говорить, не допускать грамматических ошибок при образовании форм слов. Изучение морфологии повышает речевую культуру. Морфология тесно связана с орфографией.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной лодке 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 деыочки , а в...
Математика
Запиши формулу, описываюшую зависимость между величинами. Построй таблицу и график это зависимости. Реши по графику денную задачу : Турист идёт со...
Математика
у коробці лежить 16 білих та 12 зелених кульок. яка ймовірність того, що вибрана навмання кулька виявиться : 1) білою 2) зеленою???
Геометрия
Длины катетов прямоугольного треугольника равны 5 дм. и 12 дм.Найдите расстояние от центра окружности , вписанной в этот треугольник , до вершины:а...