В одной лодке было 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 девочки, а во вторую ещё 3 мальчика
Математика
В одной лодке было 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 девочки, а во вторую ещё 3 мальчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1й лодке 2+4=6 во 2й лодке 4+2=6 если добавить по 3 ребенка получим 6+3=9 и 6+3=9 9=9 получается поровну
Гость:
2x+4y+3y=2y+4x+3x Ответ :2x+7y=7x+2y=5y=5x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В одной лодке 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 деыочки , а в...
Математика
Запиши формулу, описываюшую зависимость между величинами. Построй таблицу и график это зависимости. Реши по графику денную задачу : Турист идёт со...
Математика
у коробці лежить 16 білих та 12 зелених кульок. яка ймовірність того, що вибрана навмання кулька виявиться : 1) білою 2) зеленою???