В одной лодке было 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 девочки, а во вторую ещё 3 мальчика

Математика

В одной лодке было 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 девочки, а во вторую ещё 3 мальчика

Автор: Гость