прямые AB и BC не лежат в одной плоскости. по какой прямой пересекаются плоскости ABC и BCD
Геометрия
прямые AB и BC не лежат в одной плоскости. по какой прямой пересекаются плоскости ABC и BCD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У этих плоскостей 2 общие точки В иС . Они пересекаются по прямой ВС.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
автомобиль движется со скоростью 10 м/с. С какой скоростью он должен двигаться для того чтобы его кинетическая энергия увеличилась в 4 раза?
Математика
В одной лодке было 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 девочки, а...
Русский язык
Математика
В одной лодке 2 мальчика и 4 девочки, а в другой 2 девочки и 4 мальчика. Будет ли детей в лодках поровну, если в первую сядут ещё 3 деыочки , а в...