Определите вид треугольника ABC - A(2;8), B(-1;5), C(3;1).
Геометрия
Определите вид треугольника ABC - A(2;8), B(-1;5), C(3;1).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим все стороны треугольника :АВ=sqrt(9+9), BC=sqrt(16+16), AC=sqrt(1+49). Замечаем что квадрат гипотенузы AC равен сумме квадратов катетов АВ и ВС >>>>>треугольник прямоугольный с прямым углом В
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