в компот кладут яблоки и вишни в отношении 2:3.какой процент в этой смеси составляют яблоки?
Алгебра
в компот кладут яблоки и вишни в отношении 2:3.какой процент в этой смеси составляют яблоки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего у нас 2+3=5 частей 5----100% 2----? 2*100/5=40 ответ 40%
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