глава 2.Теорема синусов

Геометрия
глава 2.Теорема синусов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. a\sina=b\sinb= c\sinc =2R
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