Длина одного из катетов прямоугольного треугольника равна 3 см, а длина другого на 1 см больше. Вычислите длину гипотенузы треугольника.

Алгебра
Длина одного из катетов прямоугольного треугольника равна 3 см, а длина другого на 1 см больше. Вычислите длину гипотенузы треугольника.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+1=4 c^2=a^2+b^2 c^2=3^2+4^2 = 9+16 =25 c=5
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