Длина одного из катетов прямоугольного треугольника равна 3 см, а длина другого на 1 см больше. Вычислите длину гипотенузы треугольника.

Алгебра

Длина одного из катетов прямоугольного треугольника равна 3 см, а длина другого на 1 см больше. Вычислите длину гипотенузы треугольника.

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