Определите относительную молекулярную массу серной кислоты
Химия
Определите относительную молекулярную массу серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н2SO4- формула серной кислоты 1*2+32+16*4=34+16*4= 98
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
длина классной комнаты 8м, ширина 6м. классная комната вмещает 168 куб.м воздуха. определите высоту комнату.
Алгебра
Длина одного из катетов прямоугольного треугольника равна 3 см, а длина другого на 1 см больше. Вычислите длину гипотенузы треугольника.
Химия