Определите относительную молекулярную массу серной кислоты

Химия
Определите относительную молекулярную массу серной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н2SO4- формула серной кислоты 1*2+32+16*4=34+16*4= 98
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