в треугольнике АВС сторона АВ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. найти длину стороны АС, если периметр треугольника АВС равен 35 см.

Алгебра
в треугольнике АВС сторона АВ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. найти длину стороны АС, если периметр треугольника АВС равен 35 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть сторона АВ =х ВС = х\2 АС=х+3 Найдём периметр х+х+3+х\2=35 5х=64 АС = 12,8 см
Гость:
пусть х=сторона ВС тогда 2х=сторона АВ,а сторона АСтогда =(х+3)следовательно за условием задачи Р=35 см. составим уравнение: х+2х+х+3=35 4х=35-3 4х=32 х=32:4 х=8см сторона ВС АВ=2*8=16 см АС=8+3=11см ответ:11 см
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