в треугольнике АВС сторона АВ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. найти длину стороны АС, если периметр треугольника АВС равен 35 см.

Алгебра

в треугольнике АВС сторона АВ в 2 раза больше стороны ВС и на 3 см меньше стороны АС. найти длину стороны АС, если периметр треугольника АВС равен 35 см.

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