Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как 2:3:4, а его обьем раве 648 дм в кубе. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда

Алгебра
Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как 2:3:4, а его обьем раве 648 дм в кубе. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x*3x*4x=648 9x^3=648 x^3=27 x=3 a=3*2=6 b=3*3=9 c=3*4=12 проверим V=6*9*12=648
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