Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как 2:3:4, а его обьем раве 648 дм в кубе. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда

Алгебра

Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как 2:3:4, а его обьем раве 648 дм в кубе. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда

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