маторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч.
Алгебра
маторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость лодки в неподвижной воде равна v км/ч, тогда скорость лодки по течению равна v+2 км/ч, а скорость лодки против течения равна v-2 км/ч. Время, затраченное на движение по течению, равно 77/(v+2) ч Время, затраченное на движение против течения, равно 77/(v-2) ч По условию задачи лодка двигалась по течению на 4 часа меньше, чем протв течения. Составим уравнение:77/(v-2)-77/(v+2)=4 77·4/(v²-4)=4 77=v²-4 v²=81 v=9 Ответ: 9км/ч.
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