lim x направлена на бесконечность (x^5+x^3+x+5)/(2*x^3+x^2+3)
Математика
lim x направлена на бесконечность (x^5+x^3+x+5)/(2*x^3+x^2+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
lim x направлена на бесконечность (x^5+x^3+x+5)/(2*x^3+x^2+3) =lim x направлена на бесконечность (1+1/x^2+x+5/x^5)/(2+1/x+3/x^3) =1/2 так как все дроби стремятся к 0
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