Гость: Гость:

lim x направлена на бесконечность (x^5+x^3+x+5)/(2*x^3+x^2+3) =lim x направлена на бесконечность (1+1/x^2+x+5/x^5)/(2+1/x+3/x^3) =1/2 так как все дроби стремятся к 0