найдите абциссу вершины параболы y=0.3x^2+6x-2
Математика
найдите абциссу вершины параболы y=0.3x^2+6x-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
абсцисса вершины параболы a·x²+b·x+c равна -b/(2·a) В нашей задаче b=6, a=0.3, абсцисса вершины равна -6/(2·0.3)=10 Ответ: 10
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