найдите длину хорды окружности радиуса R, концы которой разбивают эту окружность на две дуги, длины которых относятся 2:2
Геометрия
найдите длину хорды окружности радиуса R, концы которой разбивают эту окружность на две дуги, длины которых относятся 2:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хорда является диаметром поскольку дуги окружности относятся 2:2,диаметр проходит через центр окружности и =2R
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