найдите длину хорды окружности радиуса R, концы которой разбивают эту окружность на две дуги, длины которых относятся 2:2

Геометрия

найдите длину хорды окружности радиуса R, концы которой разбивают эту окружность на две дуги, длины которых относятся 2:2

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