Периметр дитячого майданчика квадратної форми дорівнюе 360м. Знайти площу дитячого майданчика.
Математика
Периметр дитячого майданчика квадратної форми дорівнюе 360м. Знайти площу дитячого майданчика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:4=90(одна сторона майданчика) следовательно поскольку стороны квадрата равны найдём площу майдаенчика=90в квадрате=8100
Гость:
Сторона квадрата равна 360/4=90м. Площадь- 90*90=8100 кв. метров
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