составьте биквадратное уравнение,если даны корни х1=корень из 5,х2=3-коень из 2
Алгебра
составьте биквадратное уравнение,если даны корни х1=корень из 5,х2=3-коень из 2
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