Высота прямоугольника составляет 75 % его основания. Найдите пириметр этого прямоугольника, если его площадь равна 48 метров в квадрате.
Алгебра
Высота прямоугольника составляет 75 % его основания. Найдите пириметр этого прямоугольника, если его площадь равна 48 метров в квадрате.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x основание, 0,75x высота, S=x*x*0.75 48/0.75=x^2 x^2=64 x=8, высота 0,75*8=6 P=(8+6)*2=28
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