Высота прямоугольника составляет 75 % его основания. Найдите пириметр этого прямоугольника, если его площадь равна 48 метров в квадрате.

Алгебра

Высота прямоугольника составляет 75 % его основания. Найдите пириметр этого прямоугольника, если его площадь равна 48 метров в квадрате.

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