Продано за день 8/65т крупы, что составляет 4/15 от количества проданного сахарного песка. Макарон продано 13/16 от количества проданной крупы. Сколько продуктов продано?
Математика
Продано за день 8/65т крупы, что составляет 4/15 от количества проданного сахарного песка. Макарон продано 13/16 от количества проданной крупы. Сколько продуктов продано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4\15 сахара это 8\65 т 8\65: 4\15=6\13 т сахара . Макароны 13\16 от крупы 8\65 *13\16 =1\10 т . Всего 1\10+6\13+8\65=13+60+16\130 =89\ 130 т.
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