сумма чисел 87 и 24 уменьшить на произведение чисел 7 и 8?
Математика
сумма чисел 87 и 24 уменьшить на произведение чисел 7 и 8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(87 + 24 ) - 7 * 8 = 111- 56= 55
Гость:
(87+24)-(7*8)=111-56=55
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