Отрезок MK - диаметр окружности с центром О, а MP и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ
Геометрия
Отрезок MK - диаметр окружности с центром О, а MP и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МК диаметр МР=РК Значит треугольник прямоугольный равнобедренный. Прямоугольный т.к. вписанный угол, опирающийся на диаметр - прямой. РО - медиана и высота . Тогда угол РОМ=90гр.
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Отрезок МК - диаметр окружности с центром О, а МР и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ.
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