Отрезок MK - диаметр окружности с центром О, а MP и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ

Геометрия

Отрезок MK - диаметр окружности с центром О, а MP и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ

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