Отрезок МК - диаметр окружности с центром О, а МР и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ.
Геометрия
Отрезок МК - диаметр окружности с центром О, а МР и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник МРК равнобедренный И т.к. угол МРК опирается на диаметр , то треугольник прямоугольный. Значит острые углы в нём по 45 гр. Т.к. РО медиана в равнобедренном треугольнике, то она и высота. Значит угол РОМ =90 гр.
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