Человек спускается на парашюте,двигаясь равномерно.Сила тяжести парашютиста вместе с парашютом 700Н.Чему равна сила сопротивления воздуха?*

Физика

Человек спускается на парашюте,двигаясь равномерно.Сила тяжести парашютиста вместе с парашютом 700Н.Чему равна сила сопротивления воздуха?*

Автор: Гость