Человек спускается на парашюте,двигаясь равномерно.Сила тяжести парашютиста вместе с парашютом 700Н.Чему равна сила сопротивления воздуха?*

Физика
Человек спускается на парашюте,двигаясь равномерно.Сила тяжести парашютиста вместе с парашютом 700Н.Чему равна сила сопротивления воздуха?*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Fт=700Н a=0м/c² Найти Fс Решение: по II закону Ньютона Fт-Fс=m·a (m- масса парашютиста с парашютом). 700Н-Fс=0 Fс=700Н Ответ: 700Н
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