составление пищевой цепи в экосистеме аквариума
История
составление пищевой цепи в экосистеме аквариума
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мальки и улитки едят водоросли, улиток ест черепаха, а мальков взрослые рыбы
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