разложите многочлен x^2+3x+2 на множители
Алгебра
разложите многочлен x^2+3x+2 на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приравниваешь 0 и ишешь корни квадратного уравнения x^2+3х+2=0, х1=-2, х2=-1, теперь раскладываем на множители (х+2)(х+1)
Гость:
найдем дискриминант, и корни квадратного уравнения: х1=-2, х2=-1, и разложим на множители х^2+3х+2=(х+1)(х+2)
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