Запиши пять четырёхзначных чисел,сумма цифр каждого из которых равна 4.

Математика
Запиши пять четырёхзначных чисел,сумма цифр каждого из которых равна 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1111, 3001, 1003 4000 2020 2002 2200 1300 3100 3010 1030
Гость:
1111; 2011; 2002; 4000; 3100
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