Підрахуйте,скільки ходильних ніг на головогрудях річкового рака?На якій парі ніг знаходяться клешні?
Биология
Підрахуйте,скільки ходильних ніг на головогрудях річкового рака?На якій парі ніг знаходяться клешні?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У речного рака, как и у всех ракообразных 5 пар ног, клешни - первая пара.
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