Мотор электровоза, при движении со скоростью 72 км/ч, потребляет мощность 800 кВт. КПДсиловой установки электровоза 0,8. Определить силу тяги мотора
Физика
Мотор электровоза, при движении со скоростью 72 км/ч, потребляет мощность 800 кВт. КПДсиловой установки электровоза 0,8. Определить силу тяги мотора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ∨=72км/ч=20м/с Ν=800 кВт=800000 Вт η=0,8=80% ------------------------------- Fτ-? Решение: η=Νп/Νз*100%,но Ν=FV,тогда η=FτV/Νз*100%, отсюда Fτ=ηΝз/∨100%=32000Н=32кН
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