Когда Костя прошел 0,3 всего пути от дома до школы,ему еще осталось пройти до середины пути 150 м.Какой длины путь от дома Кости до школы?

Математика
Когда Костя прошел 0,3 всего пути от дома до школы,ему еще осталось пройти до середины пути 150 м.Какой длины путь от дома Кости до школы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
середина пути = 0,5 0,5-0,3=0,2 0,2 это 150 1/0,2=5 150*5=750 м от дома Кости до школы
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