Охарактеризуйте роль, которую сыграли в борьбе с фажизмом: 1. У. Черчиль 2. Ш. де Голль?

Обществознание
Охарактеризуйте роль, которую сыграли в борьбе с фажизмом: 1. У. Черчиль 2. Ш. де Голль?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти два человека сыграли важную роль в борьбе с фашизмом.Они были основоположниками открытия второго фронта,который открылся 6 июня 1944 года в Нормандии.Кроме этого У.Черчиль,который являлся премьер-министром Великобритании,участвовал во все возможных конференциях,например в Тегеране.В этой конференции решались вопросы стран союзников СССР.
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