1. Определить объем водорода, необходимый для реакции присоединения его к пропену объемом 15 литров. 2. Смесь этана и этилена объемом 0,8 литров (н.у.) обесцветила 200г бромной воды с массовой долей брома 1,6%. Определите объем...

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C3H6 +H2 = C3H8 Так как все вещества в реакции - газы, то исходя из следствия из закона Авогадро их объемы соотносятся так же, как и количества вещества. По уравнению количество вещества пропена равно количеству вещества водорода - 1 моль. Значит и объем водорода будет равен объему пропена и составит 15 л.