1. Определить объем водорода, необходимый для реакции присоединения его к пропену объемом 15 литров. 2. Смесь этана и этилена объемом 0,8 литров (н.у.) обесцветила 200г бромной воды с массовой долей брома 1,6%. Определите объем...
Химия
1. Определить объем водорода, необходимый для реакции присоединения его к пропену объемом 15 литров. 2. Смесь этана и этилена объемом 0,8 литров (н.у.) обесцветила 200г бромной воды с массовой долей брома 1,6%. Определите объемную долю каждого газа в смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H6 +H2 = C3H8 Так как все вещества в реакции - газы, то исходя из следствия из закона Авогадро их объемы соотносятся так же, как и количества вещества. По уравнению количество вещества пропена равно количеству вещества водорода - 1 моль. Значит и объем водорода будет равен объему пропена и составит 15 л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте 4 предложения сложноподчиненных. 4 предложения сложносочиненное, 4 предложений бессоюзных.
Математика
Когда Костя прошел 0,3 всего пути от дома до школы,ему еще осталось пройти до середины пути 150 м.Какой длины путь от дома Кости до школы?
Алгебра