разделите число 150 на части в отношении 7:8
Математика
разделите число 150 на части в отношении 7:8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+8=15 150/15=10 7*10=70 8*10=80 проверка 80+70=150
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