тело массой 2кг движется со скоростью 2м\с,ускорение 3м\с,каков модуль равнодействующих сил действующих на тело?
Физика
тело массой 2кг движется со скоростью 2м\с,ускорение 3м\с,каков модуль равнодействующих сил действующих на тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнодействующая всех сил по 2 закону ньютона равна F=ma=2*3=6 Н
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