тело массой 2кг движется со скоростью 2м\с,ускорение 3м\с,каков модуль равнодействующих сил действующих на тело?

Физика
тело массой 2кг движется со скоростью 2м\с,ускорение 3м\с,каков модуль равнодействующих сил действующих на тело?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнодействующая всех сил по 2 закону ньютона равна F=ma=2*3=6 Н
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