Лодка движется относительно воды со скоростью в n=2 раза меньше скорости течения воды. Под каким углом к направлению течения лодка должна держать курс, чтобы её снесло течением как можно меньше ?
Физика
Лодка движется относительно воды со скоростью в n=2 раза меньше скорости течения воды. Под каким углом к направлению течения лодка должна держать курс, чтобы её снесло течением как можно меньше ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если имеется в виду чтобы лодка как можно меньше переместилась то надо её двигаться против течения т.е. под углом 180 градусов к течению
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