cоставить 2 задачи с использованием понятий масса, вес ускорение свободного падения
Физика
cоставить 2 задачи с использованием понятий масса, вес ускорение свободного падения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. При строительстве высотного жилого дома с высоты 30 метров случайно упал кирпич. Учитывая, что ускорение свободного падения g=9,8 м\с2 определите за какое время он пролетит весь путь? первые 15 метров? вторые 15 метров? Решается по формуле s=g*t^2/2 Вычислите вес тела, масса которого 10 кг? 200 г?
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