Свободно падающее тело спустя некоторый промежуток времени после начала падения находится на высоте 1100 м, а еще через 10 с – на высоте 120 м над поверхностью земли. С какой высоты падало тело?

Физика

Свободно падающее тело спустя некоторый промежуток времени после начала падения находится на высоте 1100 м, а еще через 10 с – на высоте 120 м над поверхностью земли. С какой высоты падало тело?

Автор: Гость