Какова скорость и ускорение движения тела массой 2кг если равнодействующая всех приложенных сил =4Ньют
Физика
Какова скорость и ускорение движения тела массой 2кг если равнодействующая всех приложенных сил =4Ньют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ускорение равно a=F/m=2 м/с^2
Гость:
F=m*a a=F/m=4н/2кг=2м/с2 Для нахождения скорости необходимо или время или путь.
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