У равнобедренного треугольника основание 12 корней из 3, а угол вершины 120 градусов, определить проекцию высоты, проведенной к основанию на боковую сторону
Геометрия
У равнобедренного треугольника основание 12 корней из 3, а угол вершины 120 градусов, определить проекцию высоты, проведенной к основанию на боковую сторону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренном треугольнике угол при вершине 120 гр. Тогда углы при основании по 30 гр. Проведём высоту на боковую сторону, т.е опустим на неё перпендикуляр . Обозначим основание АС Вершина В Высота будет СК В треугольнике АСК прямоугольном катет СК лежит против угла в 30 градусов. Значит этот катет равен половине гипотенузы т.е. 6 корней из 3 . Найдём катет АК по теореме Пифагора 432-108 =324. Извлекаем корень 18 Ответ 18.
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