В одной коробке было 6 карандашей,а в другой 12 карандашей.Катя взяла 5 карандашей.Сколько карандашей осталось в этих двух коробках?Реши задачу тремя способами?

Математика

В одной коробке было 6 карандашей,а в другой 12 карандашей.Катя взяла 5 карандашей.Сколько карандашей осталось в этих двух коробках?Реши задачу тремя способами?

Автор: Гость