В одной коробке было 6 карандашей,а в другой 12 карандашей.Катя взяла 5 карандашей.Сколько карандашей осталось в этих двух коробках?Реши задачу тремя способами?
Математика
В одной коробке было 6 карандашей,а в другой 12 карандашей.Катя взяла 5 карандашей.Сколько карандашей осталось в этих двух коробках?Реши задачу тремя способами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+12=18 18-5=13 2) 6-5=1 12+1=13 3) 12-5=7 7+6=13
Гость:
1) 6 + 12 = 18 18 - 5 = 13 2) (6 + 12) - 5 = 13 3) 6 - 5 = 1 12 + 1 = 13 4) 12 - 5 = 7 7 + 6 = 13
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