В какой объём водорода может вступить в реакцию с 20л кислорода

Химия
В какой объём водорода может вступить в реакцию с 20л кислорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Н2 + О2 = 2Н2О Все вещества в реакции находятся в газообразном состоянии (вода в виде пара), поэтому применимо следствие из закона Авогадро: объемы веществ пропорциональны их количеству. По уравнению, 2 моль водорода реагирует с 1 моль кислорода, значит с 20 л кислорода будет реагировать 40 л водорода.
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